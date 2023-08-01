Yunanlıların efsane bitkisinin faydaları! Tavşancıl otuna dokunan yanıyor: Bunu görenler hayrete düştü!

Maydanozgiller familyasının üyelerinden biri olan tavşancıl otunun bilinen diğer isimleri ise öğrek otu ile kamşamdır. 2 metreyi de bulabilen boyları ve çok keskin bir kokusu var.Gövdesi yuvarlak ve de olukludurlar. Yaprakları dip kısımda ve parçalı olur. Çiçekleri Mayıs ile haziran ayında açar, şemsiye şeklinde ve beyaz renktedir. Nemli ortamları severler. Tavşancıl otu Rize civarında çiğ olarak ve ya turşusu yapılıp tüketilmektedir. Tabiatta kendi kendisine yetişmektedir takriben 60 türü mevcuttur ve bunlardan tavşan otu: Heracleum sphandylium ve büyük tavşan otu: heracleum mantegazzianum yaygın olarak kullanılanlardır. Latince sphandylium omurgalı anlamına gelir, çünkü yaprak sapları omurga gibi genişleyerek gövdeye sarılır.

Tarihte Yunanlılar tarafından kullanıldı

Tarihte eski Yunanlılar tarafından kullanılan bitki Herkules otu adı ile de anılır. Tavşancıl otu çay ve tentür yapımında, kökleri ise nadiren çay yapmak için kullanılır. Üniversite kliniklerinde tedavi denemeleri ve araştırmalar yapılmamıştır. Halk arasında sindirim rahatsızlıkları, sinirsel rahatsızlıklar, mide ve bağırsak üşütmesi ve de ishale karşı kullanılır.

Tavşancıl Otu Hasadı Nasıl Yapılır

Tavşancıl otu Haziran’dan Eylül’e kadar yerden 5-10cm yukarıdan kesilerek demetleri yapılır gölgeli ve havalı bir yerde kurutulur. Kökleri sonbaharda söküldükten sonra temizlenir ve kurutulur. Kurutulan ot ve kökleri özel muhafaza edilir. Malesef şifalı bitkiler toplama, kurutma, paketleme ve depolama işlemleri sırasında çok yanlışlar yapılmaktadır. Bitkinin şifalı kısmı yaprak veya çiçekleri ise asla Güneş altında kurutulmaz ve mutlaka gölgede kurutulmalıdır. Ayrıca örneğin bitki 5 günde kurudu ise, 2 gün daha kurumada bırakmak mahzurludur, çünkü birleşimindeki eterik yağları kaybettiğinden kalitesi düşer. Sadece bitki kökleri Güneş’te kurutulur ve kurur kurumaz hemen paketlenip depolanması gerekir. Şifalı bitkilerin Aktarlar’da açıkta satılması kalitesini kısa sürede düşürür ve etkisini oldukca azaltır

Tavşancıl Otu’ nun Bilinen Yararları

*Tavşancıl otu sindirim sisteminin düzenlenmesinde güzel bir yardımcı olup, aynı zamanda da kuvvetlenmesini de sağlamaktadır.

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*Vücudunuza kuvvet vererek bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

*Tavşancıl otu kan basıncının yüksek olduğu durumlarda düşürücü olur, aynı zaman da tansiyonu da kontrol altında tutmayı sağlar.

*Cinsel arzuyu da yükseltici etkisi de bulunur Tavşancıl otunun.

*Tavşancıl otu kadınların adet dönemlerini düzenleyici etkisi oldukça fazladır.

*Tavşancıl otunun kökü ise amel durumunda durdurucu etki gösterir.

Köklerindeki en önemli maddeler

a) Furokumarinler yüzde 0,8-1,2 arasında olup en önemlileri; Pimpinellin, Izopimpinellin, Sphandin, Angelicin ve Xanthotoxin b) Ayrıca çok az miktarda eter yağı içerir.

Yan tesirleri: Yaz aylarında deride kızarıklık ve alerjiye neden olabilir.

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TAVŞANCIL OTU TEHLİKESİ!

Sıcak havaların bastırmasıyla birlikte çoğu kişinin açık havada geçirdiği zamanın da arttığını belirten uzmanlar, çocuklara bu bitkinin tanıtılması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tavşancıl otunun özü ışıkla (doğal veya yapay UV ışınları) aktive olan toksinler içeriyor. Yani bitkiye dokunduktan sonra güneşe maruz kalındığında aktive olan zehir, deride ciddi yanıklara ve su kabarcıklarına neden oluyor.

TAVŞANCIL OTU NEDİR?

Maydanozgillerden olan Tavşancıl otu (Heracleum) nemli yerlerde yetişen, körpesi kimi yerlerde hayvan yemi olarak kullanılan bir bitkidir.

Yaprakları çınar ağacını andıran Tavşancıl otunun boyu 70 cm'den başlayıp 2 metreye kadar uzanabiliyor.

TÜRKİYE'DE NERELERDE YETİŞİYOR?

Tavşancıl otu, Avrasya'nın Batı Kafkasya bölgesine özgü bir bitkidir. Avrupa'da da yaygın görülen bir bitki olan Tavşancıl otu, ülkemizde de bulunuyor.

Nemli toprağı seven tavşancıl otu, Türkiye'de başta Karadeniz olmak üzere çok yağış alan bölgelerde yetişiyor.

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