Mezopotamya'nın gizli bitkisi ortalığı karıştırdı! Dikkat çekti: İltihap, enfeksiyon, toksini mıknatıs gibi adeta çekip atıyor

İlk olarak Mezopotamya topraklarında keşfedildiği tahmin edilen ve 15. yüzyıldan beri tıp kitaplarına konu olan üzerlik otu, insan vücuduna sağladığı faydalarla resmen mucizeler yaratıyor. Bağırsak sağlığından hormonel problemlere kadar pek çok derde deva olan üzerlik otunun, kötü enerjiyi ve ruhları kovduğuna da inanılıyor.

Mayıs ve Temmuz aylarında açan ve Kuzey yarım küreye kadar yayılan üzerlik otu, arkeologlar için önemli bir bitkidir.

Üzerlik otunun açtığı bir arazinin altında arkeolojik bir kalıntı olduğuna inanılır çünkü eski yerleşim yerleri bolca fosforik toprak yapısına sahiptir, dolayısıyla bitki de fosforlu toprakları sever.

Bitkinin mezarlıklarda bolca bulunması da toprağın fosforik yapısına işarettir. İnsan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan element fosfordur.

Güçlü alkaloidleri içeriğinde barındıran üzerlik otu; depresyon, uykusuzluk, kramp, diyabet, iltihap, farenjit gibi pek çok sağlık sorununa derman olur.

Balgam söktürücü olan üzerlik otu, vücut salgılarını da dengeler.

Üst solunum yollarını destekler, böylece burun tıkanıklığının açılmasına yardımcı olur.

Kan hücreleri arasında iltihap ile bağlantılı antikor seviyesinin dengelenmesine katkı sağlar. Hollandalı sağlık bilgileri sağlayıcı Science Direct; üzerlik otunun vücutta oluşan iltihaplanmadan kaynaklanan kronik hastalıkları önlediğini duyurdu. Üzerlik bitkisi, iltihap kurutucu özelliğiyle büyük sağlık problemlerinin önüne geçer. Seratonin, kortizol ve nörotransmitter maddelerin sentezini dengeler.

İdrar söktürücüdür ve toksinlerin atımına destek olur. Üzerlik otu antidepresan özelliği ile depresyon belirtilerini en aza indirir. Anksiyete semptomlarının düşüşe geçmesini sağlar ve stres kaynaklı yüksek tansiyon belirtilerin azaltır. Üzerlikte bulunan antioksidanlar, vücut direncini arttırmaya yardımcıdır. Bağırsaklarda çoğalan parazitlerin vücuttan atılmasını destekler. Damar üzerinde oluşabilecek çevresel baskıyı azaltır. Kemik oluşumunu hızlandırır ve onarım süresini olumlu etkiler. Astım semptomlarını hafifletir. Uyku düzeninin dengelemesine yardımcı olur.

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Üzerlik otu çayı neye yarar? Üzerlik otu tohumu ...

Nefes yolları hastalıklarına karşı etkilidir. Üzerlik otu çayı kan pıhtılaşması, damar tıkanması gibi hallerde çok etkili olur. Ayrıca bayılma, sersemleme, yorgunluk ve halsizlik ile adale zafiyetine iyi gelir. Üzerlik otundan yapılan çay açık olmalı ve en az günde iki bardak içilmelidir.

Üzerlik otu nasıl kullanılır?

Kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılan üzerlik otu, ağrı kesici özelliğe sahiptir. Ağrının yoğun hissedildiği baş bölgesinde ve bacak bölgelerinde kullanımı desteklenir. Gıda takviyesi olarak kapsül, toz ve tablet formunda günlük RDA değerlerine göre de kullanılır. Üzerlik otu en çok çay formunda tüketilir. Ayrıca Mezopotamya mirasından gelen bilgiler doğrultusunda insan ruhuna iyi gelmesi nedeniyle tütsü formuyla da evlerdeki yerini alır.

Üzerlik otu çayı nasıl yapılır?

Üzerlik otu çay şeklinde tüketilmektedir. Üzerlik otunu hazırlarken çayın açık olmasına dikkat edilmesi en önemli ayrıntılardandır. Üzerlik otu çayı 2 su bardağı içerisine 1 tutam yemek kaşığı üzerlik otu ekliyoruz. Ardından bu karışımı karıştırmak için bir çay demliği veyahut cezve yardımı ile kaynatıyoruz

Hamileler kullanmamalı!

Kalp ilaçları, mide ülseri ilaçları, kronik akciğer ilaçları, hepatit ilaçları, narkotik ilaçları kullanan kişilerin doktoruna danışarak kullanması tavsiye edilir.

Hamile ve çocuklara kullanımı önerilmez.