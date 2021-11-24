Yunanlılardan Fenerbahçe açıklaması

Olympiakos Teknik Direktör Pedro Martins, "Çok çalıştık ve yapacakları hatalardan yararlanmaya çalışacağız. Kendi felsefemizi değiştirmeden kaliteli oynamaya çalışacağız ve taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Liginde yarın akşam Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins ile futbolcu Giorgos Masouras, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pedro Martins, takımdaki durum ve sahaya nasıl çıkacağının sorulması üzerine, "Sakatlık falan yok, Kostas Fortunis olmayacak kesin. Pierre Kunde ise son antrenmana katıldı. Yarınki maç için kararlar alındı fakat bildiğiniz gibi hiçbir zaman kararlarımı maçtan önce açıklamam" diye cevap verdi.

Takımın performansından memnunum

AEK ile çok iyi bir maç oynadıklarını kaydeden Pedro Martins, "Maçtan önce düşündüklerimizi çok iyi uyguladık. Futbolda her zaman yanlışlıklar vardır, o maçtaki hatalar daha çok kişisel hatalardı. Genel olarak takımımın performansından çok memnunum" dedi.

Kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın savunma planının sorulması üzerine Pedro Martins, "Galatasaray ile 4lü savunma yaptı. Sahaya nasıl çıkacağını bilmiyoruz ama biz her şekle hazırız, çok çalıştık ve yapacakları hatalardan yararlanmaya çalışacağız. Kendi felsefemizi değiştirmeden kaliteli oynamaya çalışacağız ve taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.