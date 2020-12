Yunanlılar, göçmenleri Ege’de ölüme terketti

Yunanlılar, şişme bir bota zorla bindirdiği göçmenleri Türk karasularına iterek Ege’nin soğuk sularında ölüme terk etti. Aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin ölüme yaklaştığı anlar, Deniz Kuvvetlerine ait İHA tarafından an be an kaydedildi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından İHA ile Ege Denizi’nde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında Yunan sahil güvenlik botlarının düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı muamelesi kayıt altına alındı. Yunanistan’a ait LS-70 sahil güvenlik botu ile taşınan düzensiz göçmenler Midilli Adası’nın kuzeyi, Baba Burnu’nun güneyinde ulaşıldığında şişme bota aktarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler için korku dolu anlar ise bundan sonra başladı.



Yunan askerleri gemiye ait başka bir botu da suya indirerek göçmenleri çekmeye başladı. Göçmenleri Türk karasularına iten Yunan askerleri daha sonra bölgeyi terk etti. Ege’nin soğuk sularında ölüme terk edilen göçmenlerin yardımına ise her zaman olduğu gibi yine Mehmetçik koştu.