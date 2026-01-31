Milli savaş uçağının test prototipi için ilk uçuş tarihi belli oldu KAAN'da geri sayım

  • İSTANBUL
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milli Muharip Uçak KAAN'ın test prototipinin mayıs ayında ilk uçuşunu yapmasının beklendiğini açıkladı.

5. Savunma ve Havacılık Sanayii buluşması Antalya'da devam ederken, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da merak edilenleri açıkladı. Demiroğlu, milli savaş uçağı KAAN'ın test prototipinin Mayıs'ta ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi. Öte yandan teslimat için 2029 yılı işaret edildi.

ANKA-3'ÜN GÖRÜNMEZLİĞİ

Türkiye'nin hayalet uçağı ANKA-3'ün görünmezliğini daha da artırmak için çalışma yürüttüklerini belirten Demiroğlu, "Üzerinde bulunan antenlerin gövdenin içine gömülmesi işlemlerini de bitirdik. Bu da onu bir adım daha görünmezliğe taşıdı." ifadesini kullandı.

HÜRJET İÇİN TAKVİM HIZLANIYOR

Demiroğlu, HÜRJET'e ilişkin bilgiler de verdi. HÜRJET'in soğuk hava testlerinin Erzurum'da yapıldığını anımsatan Demiroğlu, "Hızlanarak ilerliyoruz. Çünkü 2027'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu uçakları teslim etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

HÜRKUŞ'UN TESTLERİ SON AŞAMADA

2028 yılına gelindiğinde İspanya'ya da teslimata başlanması gerektiğini söyleyen Demiroğlu, HÜRKUŞ testlerine ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"HÜRKUŞ'larda şu anda testlerimiz devam ediyor. Önümüzde bir kaç aylık test süreci kaldı. Sonra nihai kabul aşamasına geçeceğiz. İnşallah haziran ayında ilk teslimatla başlayacak. Bu seneki teslimat sayısı inşallah 22. Bunun altına düşmemeye çalışıyoruz, üstüne çıkmaya çalışıyoruz."

Kaynak NTV

