Gece de ziyaretçi ağırlıyor! Hasankeyf dronla görüntülendi
Kültür - Sanat

Gece de ziyaretçi ağırlıyor! Hasankeyf dronla görüntülendi

Batman Hasankeyf'te yapılan ışıklandırma çalışmalarıyla Şaab Vadisi ve kale bölgesi gece saatlerinde de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Batman’ın 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesinde, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla tarihi alanlar gece saatlerinde de canlılığını koruyor.

 

Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde, Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçesi Hasankeyf, gece aydınlatmaları sayesinde canlılığını koruyor.

 

Yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir tarih deneyimi sunan tarihi ilçe, dronla görüntülendi.

