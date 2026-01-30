  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Trump'tan İran açıklaması
Gündem

Trump'tan İran açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump bir basın açıklaması yaparak ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' dedi.

İran-ABD geriliminde son dakika gelişmesi yaşandı. ABD Başkanı Trump, ''Umarım İran'la anlaşırız. Anlaşmaya varamazsak ne olacağını göreceğiz.' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald TrumpTrump, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

 

Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.

