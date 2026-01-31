Çapa, ölüyü bile reyting fırsatına çevirdi! Fatih Ürek Kore'de mi sahneye çıkıyordu utanmaz!

15 Ekim'den bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek hayatını kaybetti.

Ürek, yarın Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İzzet Çapa, ölüyü bile reyting fırsatına çevirdi!

Azılı CHP yandaşı İzzet Çapa, Fatih Ürek ölümünü bile reyting fırsatına çevirdi.

Çapa, "İnsanda biraz utanma olur. Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz o 'koca yüreği' şimdi timsah gözyaşlarıyla uğurlamak da ancak size yakışırdı" şeklinde laf kabalağını yaptı.

Fatih Ürek, Kore'de mi sahneye çıkıyordu utanmaz!

Suratı kızarmadan "Daha düne kadar sahneye çıkmasına izin vermediğiniz" yalanını ortaya atan İzzet Çapa isimli utanmaz, Fatih Ürek'in Türkiye'de sahneye çıkarılmadığını ima ederek aklınca reyting kastı.

Vatandaşlar, İzzet Çapa'ya "Fatih Ürek, Kore'de mi sahneye çıkıyordu utanmaz!" ifadeleriyle şamarı yapıştırdı.