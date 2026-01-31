İran'da patlama meydana geldi: Çok sayıda ölü var!

Körfez kıyısındaki Bandar Abbas şehrinde bir binada patlama meydana geldi.

Devlet televizyonu, Moallem Bulvarı bölgesindeki sekiz katlı bir binada meydana gelen patlamanın "gaz kaynaklı olduğunu ve iki katı, birkaç aracı ve dükkanı yok ettiğini" bildirdi.

Kurtarma ve itfaiye ekiplerinin yardım sağlamak üzere olay yerinde olduğu da eklendi.

EN AZ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran medyasında yer alan haberlere göre, patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetti.

SUİKAST İDDİASINA YALANLAMA

İran Devrim Muhafızları ordusu, bir komutanın suikasta uğradığı iddiasını yalanladı.