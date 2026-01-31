Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı! Belucistan'daki kanlı saldırılar sert dille kınandı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelesinde Pakistan’la dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" denildi. (DHA)