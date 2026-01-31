Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı! Belucistan'daki kanlı saldırılar sert dille kınandı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde sivil ve askeri unsurları hedef alan, çok sayıda can kaybına yol açan terör saldırılarını yayımladığı resmi bildiriyle en güçlü şekilde lanetledi.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bugün Pakistan’ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz. Bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah’tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz. Terörle mücadelesinde Pakistan’la dayanışma halinde olmaya devam edeceğiz" denildi. (DHA)

