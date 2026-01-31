Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"

Savcı Sayan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşlarının ve destekçilerinin dış güçlerle olan bağlarını şu sözlerle listeledi:

Emperyalistlerin kapısında el pençe divan

SDG'li İlham Ahmed: Soykırımcı İsrail’den yardım dileniyor.

PKK'lı Mustafa Karasu: ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail’e sitem ederek medet umuyor.

Şivan Perver: "Ah Amerika" diyerek batılı efendileri için gözyaşı döküyor.

Barzani: Suriye liderini Papa’ya şikayet ederek ilginç kapılardan derman arıyor.

"Kürtler dışında her yere hizmet etmişler"

Bu isimlerin kürt halkının gerçek sorunlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını ifade eden Sayan, "Yıllarca kimlere uşaklık yapmışlar? Söyleyince kızıyorlar. Kürtler dışında her yere hizmet etmişler. Her şey olmuşlar, bir tek kürt olamamışlar" diyerek kirli ittifakı gözler önüne serdi.

Amerika bizi niye sevsin?

ABD’nin bölgedeki varlığını ve "yardım" bahanelerini de sert bir dille eleştiren Savcı Sayan, şu can alıcı soruyu yöneltti:

"Kendi Meksikalısını, kızılderilisini sevmeyen ABD, 10 bin kilometre öteden gelip biz kürtleri niye sevsin? Ortak tarihimiz mi var, biz akraba mıyız?"

Sayan'ın bu açıklamaları, bölge üzerinde kurulan oyunları ve terör örgütlerinin kimlerin piyonu olduğunu bir kez daha tartışmaya açtı.