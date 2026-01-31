Aydın Köşk’te sağanak ve fırtına: Minare eğildi, çatılar havalandı
Aydın’ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, cami minaresinin külahının yan yatmasına ve bazı evlerin çatılarının uçmasına neden oldu.
İlçenin Başçayır, Sarıçam, Ahatlar, Kıran, Gökkiriş ve Cumayanı Mahallesi'nde sağanak ve fırtına etkili oldu.
Bazı noktalarda ağaçlar devrildi, evlerin çatısı uçtu. Cumayanı Mahallesinde fırtınanın etkisiyle mahalle camisinin külahı yan yattı.
Sarıçam Mahallesi'nde ise inşaat halindeki müstakil bir evin duvarları yıkıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Köşk belediyelerine bağlı ekipler, olumsuzluk yaşanan bölgelerde çalışma başlattı.
