İran'ı karıştıran suikast iddiası! Açıklama geldi
ran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsiri’ye yönelik suikast düzenlendiği iddia edildi. Devrim Muhafızları'na yakın medya organlarından konuya dair açıklama geldi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ali Rıza Tengsiri’ye yönelik suikast iddialarının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "Sepah Pasdaran" Telegram hesabından konuya dair açıklama yapıldı.
Açıklamada, sosyal medyada yer alan Tengsiri'nin suikasta uğradığı yönündeki iddialar yalanlanarak "Hürmüzgan’da Devrim Muhafızları Ordusu Donanması’na bağlı karargaha İHA saldırısı gerçekleştiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karargahta hiçbir bina zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.
