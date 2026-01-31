  • İSTANBUL
Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'
Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Ölümcül Nipah virüsü ile ilgili çarpıcı bir açıklama daha geldi.

#1
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Hindistan’da bildirilen nadir ve ölümcül Nipah virüsü vakalarına ilişkin açıklamalarda bulunarak, virüsün Türkiye için bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Son günlerde DSÖ tarafından doğu Hindistan’da iki Nipah virüsü vakasının bildirildiğini hatırlatan Prof. Dr. Özkaya, Nipah virüsünün enfekte ettiği kişilerin yarısından fazlasında ölümle sonuçlanabilen son derece tehlikeli bir virüs olduğunu belirtti.

#2
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Nipah virüsünün kızamıkla aynı virüs ailesine ait olduğunu ancak kızamık kadar bulaşıcı olmadığını ifade eden Özkaya, buna karşın çok daha ölümcül seyrettiğini dile getirdi.

#3
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Nipah virüsünün zoonotik bir virüs olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, bulaşmanın çoğunlukla enfekte domuzlar veya meyve yarasalarıyla doğrudan temas yoluyla gerçekleştiğini söyledi. Meyve yarasalarının idrarı veya tükürüğüyle kontamine olmuş meyve ve meyve ürünlerinin tüketilmesinin de bulaşmaya neden olabildiğini belirten Özkaya, virüsün yakın temas halinde insandan insana da geçebildiğini kaydetti.

#4
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Nipah virüsü salgınlarının ağırlıklı olarak Bangladeş, Hindistan, Malezya, Filipinler ve Singapur gibi Asya ülkelerinde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Özkaya, bunun temel nedeninin virüsü taşıyan meyve yarasalarının bu bölgelere özgü olması olduğunu söyledi. Virüsün genellikle yarasaların üreme dönemi ve hurma özsuyu hasat mevsimi olan Aralık-Mayıs ayları arasında daha sık görüldüğünü aktardı.

#5
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Dünya genelinde Nipah vakalarının oldukça nadir olduğunu belirten Özkaya, 2024 yılı itibarıyla bildirilen toplam vaka sayısının yaklaşık 754 olduğunu, ancak bu sayının gerçek vakaların altında olabileceğini ifade etti.

#6
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Türkiye’de Nipah virüsünün yayılımına neden olacak hayvan-insan temasının bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, "Virüs, enfekte kişilerden çok yakın temas ve vücut sıvılarıyla bulaşabiliyor. Ülkemizde bu tür temasların yaygın olmaması nedeniyle risk söz konusu değil" dedi.

#7
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Nipah virüsünde kuluçka süresinin 4 ila 14 gün arasında değiştiğini belirten Özkaya, ilk belirtilerin ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve boğaz ağrısı gibi grip benzeri şikayetler olduğunu söyledi. Hastaların büyük bir kısmında hastalığın hızla ilerlediğini, bazı vakalarda koma gelişebildiğini ve solunum belirtilerinin görülebildiğini aktardı.

#8
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Virüsün beyin dokusunu etkileyerek ciddi nörolojik hasara yol açabildiğini ifade eden Özkaya, hayatta kalan hastalarda ise uzun süreli yorgunluk ve sinir sistemiyle ilgili kalıcı sorunlar görülebildiğinin altını çizdi.

#9
Foto - Ölümcül virüs durmuyor: Profesör açıkladı: 'Nipah virüsü ülkemiz için risk oluşturmuyor'

Nipah virüsüne karşı onaylanmış bir aşı veya özel bir tedavi bulunmadığını belirten Prof. Dr. Özkaya, tedavinin destekleyici bakım şeklinde uygulandığını söyledi. Ağır vakalarda solunum desteği gerekebileceğini ifade eden Özkaya, virüsün yüksek ölüm oranı ve salgın potansiyeli nedeniyle küresel ölçekte yakından takip edildiğini belirtti. Prof. Dr. Özkaya, alınacak en önemli önlemin hayvandan insana bulaşma riskini azaltmak ve enfekte kişilerle temas sırasında enfeksiyon kontrol önlemlerine titizlikle uymak olduğunu sözlerine ekledi.

