  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sıcak saatler! Saldırı başladı 75 yaşındaki Sandy'nin dramı Batı'nın gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi! Ne günlere kaldık Allahım! Babası vefat eden kız, o anları kayda alıp sosyal medyadan paylaştı Önce gölgenden kurtul Özgür! Trump hızını alamadı ülkesinin bakanlığına 10 milyar dolarlık dava açtı Şimdiki 'Tokat' ABD'ye İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi Yeniköy'deki yalıda uyuşturucu skandalı! Ünlü isimleri tek tek ifşa etti Milli maden şifa dağıtacak! Türk bilim insanları borun sağlık şifresini çözdü Trump'ın göçmen politikasına karşı ABD ayağa kalktı! Binlerce kişi sokaklara döküldü Başkan Rodriguez "genel bir af yasası" çıkarılacağını duyurdu Patron öyle istedi
Gündem MGM'den sarı kodlu fırtına uyarısı! 9 ilde hayat durma noktasına gelebilir
Gündem

MGM'den sarı kodlu fırtına uyarısı! 9 ilde hayat durma noktasına gelebilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MGM'den sarı kodlu fırtına uyarısı! 9 ilde hayat durma noktasına gelebilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Şubat 2026 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve İç Anadolu'nun bir kesiminde etkili olacak şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle "sarı kodlu" uyarı yayımladı.

Kırklareli, Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur ve Konya için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne'nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

 

Öğle saatlerinden itibaren ise güney yönlerinden İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Burdur ile Konya'nın kuzey ve batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına, Muğla'da yer yer kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a pazar gecesi kar geri dönüyor
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a pazar gecesi kar geri dönüyor

Gündem

Meteoroloji tarih verdi: İstanbul’a pazar gecesi kar geri dönüyor

Meteorolojide 2025'in 'En'leri belli oldu
Meteorolojide 2025'in 'En'leri belli oldu

Aktüel

Meteorolojide 2025'in 'En'leri belli oldu

Meteoroloji’den kritik uyarı: 18 il için "sarı" kodlu kuvvetli yağış alarmı
Meteoroloji’den kritik uyarı: 18 il için “sarı” kodlu kuvvetli yağış alarmı

Gündem

Meteoroloji’den kritik uyarı: 18 il için “sarı” kodlu kuvvetli yağış alarmı

Meteoroloji'den hayati uyarı
Meteoroloji'den hayati uyarı

Gündem

Meteoroloji'den hayati uyarı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23