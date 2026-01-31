Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel

Tucker Carlson, Almanya’nın orduyu büyütme planlarının önündeki en büyük engelin Müslüman gençlerin silahlandırılması konusundaki endişeler olduğunu iddia etti. Tucker Carlson, kendi podcast programında yaptığı açıklamalarda, Başbakan Friedrich Merz’in özel bir görüşme sırasında Alman ordusuna (Bundeswehr) asker alma süreçlerinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu itiraf ettiğini savundu.

Carlson’ın iddiasına göre Merz, ordunun kapasitesini artırmaya yönelik her girişimin, askerlerin büyük çoğunluğunun Müslüman gençlerden oluşmasıyla sonuçlanacağını belirtti.

Bu durumun temel nedeni olarak ise etnik Almanlar arasındaki doğum oranlarının tarihi düşük seviyelere gerilemesi, buna karşın Müslüman ailelerin doğum oranlarının yüksek olması gösterildi. Gazeteci Carlson, Alman hükümet yetkililerinin gerçekte yüz binlerce Müslüman genci silahlandırmaktan “korktuklarını” ve bu kararın toplumsal ve askeri etkilerinden çekindiklerini ileri sürdü.

Bu tabloyu Almanya için bir “askeri kilitlenme” ve “güven bunalımı” olarak nitelendiren Carlson, “Şu an orduyu büyütemiyorlar çünkü tam olarak güvenmedikleri bir kitleyi silahlandırmak istemiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.