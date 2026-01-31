Erdem Atay’dan CHP’ye sert tepki: "Bu CHP yıkılsın, "Siz alenen PKK’lısınız"

Videoda oldukça öfkeli olduğu gözlenen Erdem Atay, CHP’nin mevcut tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

"Siz alenen PKK’lısınız

"Al işte PKK'lı bunlar" diyerek tepkisini dile getiren Atay, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ay biz PKK'lı değiliz... Siz PKK'lısınız kardeşim! Siz alenen PKK... Hatta DEM bile bu kadar ilerisini yapmıyor."

Atatürk’ün mirasına saldırı iddiası

CHP içindeki isimlerin Cumhuriyet’in temel değerlerine yönelik söylemlerini de hedef alan Atay, Mahmut Tanal’ın "Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadesiyle ilgili çıkışlarına gönderme yaparak, "Atatürk'ün cümlesini değiştirmek lazım diyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu CHP yıkılsın!"

Partinin geldiği noktadan duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Atay, konuşmasını "Bu CHP yıkılsın kardeşim, bu CHP PKK’ya çalışıyor" sözleriyle noktaladı. Bu açıklamalar, CHP tabanında ve sosyal medyada "İçeriden yükselen en sert itiraf" olarak yorumlandı.