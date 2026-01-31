Gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal hakkında flaş gelişme
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal ve ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi
İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.
Hasan Can Kaya, Reynmen mahlaslı Yusuf Aktaş'ın gözaltına alındığı belirlendi. Enes Batur ile Murat Yağcı hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.
Sağlık kontrolüne getirildiler
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen, Emirhan Çakal ve ünlülerin de bulunduğu şüpheliler sağlık kontrolüne getirildi.