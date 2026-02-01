Suudi Arabistan’dan Netanyahu’ya bomba tepki! "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri"

Suudi İstihbaratının Eski Başkanı, Prens Türki El-Faysal, CNN'de Christiane Amanpour ile röportajında, üst düzey bir Suudi yetkilinin ağzından en sert açıklamalardan birini yaptı. Prens Türki el-Faysal, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu şu şekilde tanımladı: "Zihinsel olarak dengesiz bir katil, bir psikopat, cinayet ve toplu imha saplantısı olan biri."

“ÖLDÜRMEYİ SİYASİ BİR ARAÇ HÂLİNE GETİREN LİDERLERLE BARIŞ OLMAZ!”

Gazze savaşı ve İsrail hükümetinin mevcut politikaları bağlamında yapılan, alışılagelmiş diplomatik dilden saparak şok etkisi yaratan açıklamada Prens Türki El-Faysal şu net mesajları verdi:

- Öldürmeyi siyasi bir araç hâline getiren liderlerle barış olmaz!

- Filistin devleti kurulmadan normalleşme olmaz!

- Burada yaşananlar meşru müdafaa değil, devam eden bir suçtur!

CHRİSTİANE AMANPOUR BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ!

CNN’in deneyimli muhabiri Christiane Amanpour bile bu betimlemenin yoğunluğundan şaşkına döndü. Suudi Prensi Türki El-Faysal, Suudilerin mesajı doğrudan ve lafı dolandırmadan dile getirerek; belirsizlik yerine açıklık ve sessizlik yerine bir duruş sergiledi.