Çin, sert düşüş sonrası altın ve gümüş topluyor

Küresel piyasalardaki belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ardı ardına gelen açıklamaları altın fiyatlarında sert hareketlere neden oldu. Haftanın ilk günlerinde tarihi yükselişler kaydeden ons altın, 5 bin 595 dolara çıkarak rekor kırdı. Ancak kâr satışlarının devreye girmesiyle birlikte fiyatlar hızla yön değiştirdi. 30 Ocak 2026'da 5 bin 450 dolar seviyesini gören ons altın, günün ilerleyen saatlerinde sert satışlarla karşılaştı.

46 YIL SONRA EN SERT DÜŞÜŞ

Uluslararası piyasalarda yaşanan satış dalgası, emtia piyasalarında adeta paniğe yol açtı. XAUUSD paritesi, aynı gün içinde 4 bin 682 dolara kadar gerileyerek yüzde 14,11'lik düşüş kaydetti. Bu hareket, altının son 46 yılda tek günde yaşadığı en sert değer kaybı olarak kayıtlara geçti. Gün içindeki 768 dolarlık kayıp ise miktar bazında altın tarihinin en büyük günlük düşüşü oldu.

UZMANLARDAN TEMKİN UYARISI

Ekonomistler, emtia piyasalarında benzeri görülmemiş bir oynaklık yaşandığına dikkat çekti. Uzmanlar, bu süreçte kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçınılmasını, özellikle kaldıraçlı pozisyonların ciddi risk barındırdığını vurguladı. Altın fiyatlarındaki dengesiz seyrin yıl boyunca sürebileceği uyarısı da öne çıktı.

ÇİN'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Altın ve gümüşteki sert düşüşün ardından dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'in, piyasadan yüksek miktarlarda altın ve gümüş alımına başladığı öğrenildi. Bu hamle, küresel piyasalarda yeni bir denge arayışının işareti olarak değerlendirildi.