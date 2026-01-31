  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem YPG ile ittifakının ispatı! 2 Esed artığı fena enselendi
Gündem

YPG ile ittifakının ispatı! 2 Esed artığı fena enselendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Suriye ordusu tarafından yakalanan 2 YPG’li teröristin katil Esed rejiminin arttığı olduğu ve para karşılığı örgüte katıldıkları ortaya çıktı

Biri eski üsteğmen diğeri eski albay olan iki Esed rejimi artığının PKK'dan aylık 500-600 dolar maaş aldıkları ortaya çıktı.

Yakalanan iki eli kanlı eski Esat rejimi subayının terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’den maaş aldıklarını itiraf etmeleri, PKK-Esed ittifakının yeni bir ispatı oldu.

İki Esed artığı subay bozuntusu, “Sahile gideceğiz” diye adam toplayıp PKK/YPG’den maaşa bağlayarak yeni bir ayaklanmaya zemin hazırlamaya çalışıyorlardı. Ancak sahile gidemeyen iki eli kanlı Esed subayı, Suriye güçlerince yakalanarak cezaevine gönderildiler.

1
ŞeyhŞamil

Eyvah, şimdi CeHaPe( Cumhura HainlikHaydutlukPartisi) ve kankası DEM in neden SDG-PKK yanında durup demokratik özgür suriyelilerin karşısında oldukları da meydana çıkmış oldu, her daim katiller eşkıyalar terörizmle beraberler. Ahmak seçmenleri yandaşları da arkalarında.
