YPG ile ittifakının ispatı! 2 Esed artığı fena enselendi

Biri eski üsteğmen diğeri eski albay olan iki Esed rejimi artığının PKK'dan aylık 500-600 dolar maaş aldıkları ortaya çıktı.

Yakalanan iki eli kanlı eski Esat rejimi subayının terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’den maaş aldıklarını itiraf etmeleri, PKK-Esed ittifakının yeni bir ispatı oldu.

İki Esed artığı subay bozuntusu, “Sahile gideceğiz” diye adam toplayıp PKK/YPG’den maaşa bağlayarak yeni bir ayaklanmaya zemin hazırlamaya çalışıyorlardı. Ancak sahile gidemeyen iki eli kanlı Esed subayı, Suriye güçlerince yakalanarak cezaevine gönderildiler.