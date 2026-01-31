Yaramaz keçi, sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kaldı!

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yaka Köyü kırsalında, sarp kayalıklar arasında 5 gündür mahsur kalan bir keçi için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Kurtarma operasyonu

Beş gün boyunca sarp kayalık alandan inemeyen hayvanın sahibi ve köylülerin çabaları yetersiz kalınca durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen profesyonel bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

Kayalık bölgeye halatlarla iniş yapan ekipler, keçiyi güvenli bir şekilde bağlayarak aşağı indirmeyi başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen keçi, sahibine teslim edildi.

Yaka Köyü Muhtarı Halil Gök, "Hayvanımız beş gündür sarp kayalıklarda aç ve susuz mahsur kalmıştı. Kendi imkanlarımızla ulaşamadık. AFAD ekipleri çağrımıza anında yanıt vererek buraya geldi ve keçiyi sağ salim kurtardı. Köy halkı adına tüm AFAD yetkililerine ve personeline teşekkür ederim" dedi.