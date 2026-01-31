  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu: "Elleçlenen yük miktarı 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı" Bir rekor da elleçlemeden Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuştu Bakan Fidan’dan gençlere altın gibi öğütler Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı Pet şişeyi açamayan da çatalın çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti Şikayetin suyunu çıkardık Çalıp çırptığınız paralara bakın
Yaşam Yaramaz keçi, sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kaldı!
Yaşam

Yaramaz keçi, sarp kayalıklarda 5 gün mahsur kaldı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yaka Köyü kırsalında sarp kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerinin halatlı kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden günler sonra indirildi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Yaka Köyü kırsalında, sarp kayalıklar arasında 5 gündür mahsur kalan bir keçi için kurtarma operasyonu düzenlendi.

 

Kurtarma operasyonu

Beş gün boyunca sarp kayalık alandan inemeyen hayvanın sahibi ve köylülerin çabaları yetersiz kalınca durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen profesyonel bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

 

Kayalık bölgeye halatlarla iniş yapan ekipler, keçiyi güvenli bir şekilde bağlayarak aşağı indirmeyi başardı. Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen keçi, sahibine teslim edildi.

 

Yaka Köyü Muhtarı Halil Gök, "Hayvanımız beş gündür sarp kayalıklarda aç ve susuz mahsur kalmıştı. Kendi imkanlarımızla ulaşamadık. AFAD ekipleri çağrımıza anında yanıt vererek buraya geldi ve keçiyi sağ salim kurtardı. Köy halkı adına tüm AFAD yetkililerine ve personeline teşekkür ederim" dedi.

Toroslar’daki yaban keçileri mercek altında
Toroslar’daki yaban keçileri mercek altında

Yaşam

Toroslar’daki yaban keçileri mercek altında

Hasankeyf’te örnek davranış! Dağ keçilerine yol verdi
Hasankeyf’te örnek davranış! Dağ keçilerine yol verdi

Yaşam

Hasankeyf’te örnek davranış! Dağ keçilerine yol verdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23