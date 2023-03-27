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Yerel Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yerel

Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 22:50:00 - 2023-03-27 22:52:29
Yunanistan'ın Türkiye'ye ittiği 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'a gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalanırken, Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adası’na gitmeye çalışan 24 düzensiz göçmen yakalanırken, Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, lastik botla Ayvalık açıklarından Yunanistan’a geçmeye çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye "KB-4510" botuyla sevk edilen ekipler, 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

13 düzensiz göçmeni kurtarıldı

İkinci operasyonda ise can salı içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, KB-4510 botuyla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.


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