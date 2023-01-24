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Yerel Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı
Yerel

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 19:59:00 - 2023-01-24 20:00:44
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği göçmenler kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 13 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

13 göçmen kurtarıldı

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-28" botu ekiplerince, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

 

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