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Yerel Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında toplam 49 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 21:53:00 -
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında toplam 49 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 ayrı lastik bot içindeki 18’i Filistin, 3’ü Liberya, 1’i Haiti ve 6’sı Afganistan uyruklu olmak üzere 28 kaçak göçmen kurtarıldı.

49 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından Afganistan uyruklu 21 kaçak göçmen kurtarıldı.

Toplam 49 kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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