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Yerel Yunanistan’ın ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı
Yerel

Yunanistan’ın ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 20:36:00 - 2022-11-03 20:57:30
Yunanistan’ın ölüme ittiği düzensiz göçmenleri Türkiye kurtardı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 17.15’te, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edinildi. Görevlendirilen ekiplerce, Yunanistan unsularınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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