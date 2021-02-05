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Gündem Yunanistan'ın ittiği 19 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik kurtardı
Gündem

Yunanistan'ın ittiği 19 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik kurtardı

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 21:28:00 -
Yunanistan'ın ittiği 19 düzensiz göçmeni Türk Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunanistan Türk karasularına itti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Şubat saat 00.00 sıralarında, Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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