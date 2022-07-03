  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan'ın gizli planı ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan'ın gizli planı ortaya çıktı

Her fırsatta Batı'ya Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan'ın gizli planı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 22:23:00 -
Yunanistan'ın gizli planı ortaya çıktı

Yunan basını, Atina hükümetinin Ege'deki adalara ve kritik diğer noktalara anti-drone sistemleri yerleştirdiğini yazdı.

Yunan hükümetinde rahatsızlığa sebep oldu

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan hükümeti Bayraktar TB-2 ya da ANKA-S SİHA'larına karşı İsrail yapımı drone-savar sistemleri gizlilik içinde adalara yerleştirmeye başladı.

Gazetenin iddiaalarına göre savunma sistemlerinin yerleştirilmesinin amacı, bölge semalarında uçan insansız hava araçlarını engelleyerek görevlerini yapamaz hale getirmek. Gazeteye göre, büyük bir gizlilik halinde yürütülen programın basına sızması ise Yunan hükümetinde rahatsızlığa sebep oldu.

Öte yandan Yunanistan ABD'den 400 milyon euroya mal olacak 3 Amerikan yapımı MQ-9 Reaper insansız hava aracı almak için teklif sunulması bekleniyor.

ABD makamlarına gönderdiği ifade edilmişti

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan, daha önce Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı 20 adedi kesin, 20 adedi ise şartlı olmak üzere toplam 40 adet F-35 savaş uçağının satın alınmasına ilişkin talep mektubunu imzalayarak ABD makamlarına gönderdiği ifade edilmişti.

Önümüzdeki günlerde ise Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerinin ABD'ye ziyaret gerçekleştirerek satın alma sürecini hızlandırmasının beklendiği öğrenilmişti.

Yunanistan'ın ABD'ye F-35 uçağı satın alma talebine ilişkin haberle hakkında hükümet kaynakları ise, "Savunma Bakanlığının meselesi ve uzun süredir devam eden bir süreç. Bu, uzun bir sürecin ilk adımı olan talep mektubunun imzalanması ve gönderilmesidir" dedi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorumcu

İflas etmiş 10 milyonluk ülke amma başımıza bela oldu arkadaş, ya haber yapmayın yada bitirin şu işi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23