Yunanistan'ın amacı ne? "Türkiye'nin her türlü tedbiri alması lazım"

Ağır bir ekonomik kriz içerisinde olmasına rağmen silahlanmaya devam eden Yunanistan savaşa mı hazırlanıyor? Son yıllarda savunma bütçesindeki payını artırmaya devam eden Atina yönetiminin gerçek amacı ne? Bu yaz Oruç Reis süreciyle başlayan krizin arka planında neler var? Yunanistan kimlerin tetikçiliğini yapmaya hazırlanıyor? Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enis Tulça, katıldığı A Haber canlı yayınında, bu soruların cevabını verdi.

Tulça şunları söyledi:

"Yunanistan'ın silahlanma programı bu yaz Oruç Reis'teki gerginliğin ardından başladı. Ama 1993'ten beri Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi arasındaki anlaşma ile bu süreç aslında çoktan başladı diyebiliriz. Burada amaç Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı silahlanabilmesi. Birbirlerini kollayarak uzun br süredir bu silahlanma var. Fakat bu yaz Oruç Reis süreciyle birlikte Türkiye'ye karşı kendi açılarından bir savaş ihtimalini de göze aldıklarından dolayı ekonomik krize rağmen böyle bir silahlanma içine girdiler. Kendileri açısından bir güvence var. Doğu Akdeniz, Avrupa ve ABD nezdinde Türkiye'ye karşı oluşan bir konjonktür var. Kendilerinin de adeta bir tetikçi olarak fonksiyon alabileceği bir durum var. Arkalarında Batı'nın ve ABD'nin olduğu belki bir sıcak çatışmayı göze alabilirler. Bunun içinde hava kuvvetlerinde ve deniz kuvvetlerinde üstünlüğü kazanabilmek. 2021 yılı bu krizlerle devam edecek bir yıl. Rum tarafı yıllardır uyuşmaya yanaşmıyor. Demek ki bir B planları var."

Yunanistan tarafının istikşafi görüşmelere de hiçbir şekilde yanaşmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Enis Tulça açıklamalarına şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için, 'Çekin gemiyi biz görüşmelere başlayacağız' dediler. Neredeyse şunu diyecekler bize, 'Oruç Reis'in bir daha gelmemesini bize taahhüt edin o zaman istikşafi görüşmelere başlayalım.'

Papandreu'nun Türkiye için Doğu'dan gelen tehlike ifadesini Yunan medyası da 40 yıldır bunu yıllardır destekliyor. AB'de olan bir ülke komşu ülkesine karşı Avrupa'nın bütün değerlerine zıt bir şekilde silahlanıyor. Tabii ki burada bir maksat görüyorum. Bizim de bu duruma karşı Yunanistan'a karşı caydırıcılığımız hiçbir şekilde kaybetmememiz lazım. Her türlü tedbiri almamız lazım. Özellikle Yüksek Hava Savunma Sistemlerine erişmemiz lazım."