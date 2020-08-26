Yunanistan'ı sömürü yarışına girdiler! İndirim üstüne indirim

Avrupa’nın sömürgeci devletleri Doğu Akdeniz’deki zengin kaynaklara tek başına sahip olabilmek için Türkiye’ye karşı her yolu deniyor. Kendilerini olayın dışında tutarak mali açıdan zor durumdaki Yunanistan’ı kışkırtıp sahaya süren devletlerin başında Fransa geliyor.

Yunanistan’ı sömürü yarışı

Paris yönetimi Türkiye’nin karşısında direk çıkmak yerine Yunanistan üzerinden vekalet savaşı yürütüyor.

Akdeniz’deki zengin doğal gaz ve petrolü çalmak için ağzı sulanan Avrupa, elinde kalan teknolojik açıdan geride kalmış silahları elden çıkarmak hem de ekonomik dar boğazda olan Yunanistan’ı soymak için bu ülkeye silah satışını hızlandırdı.

Fransa, Yunan ordusuna satmayı planladığı ‘Belharra’ tipi 2 gemi için indirime giderek gemilerin fiyatını 3 milyar eurodan 2 milyara euroya indirdi.

Macron yönetimini gemilerin fiyatına 3 yıllık destek paketi ve çok sayıda füze ve silahı da ekledi.

Fransa gibi İngiltere’de elinde kalan Type23 tipi firkateynleri Yunanistan’a satma peşinde. Londra Type23 tipi firkateynleri maliyeti daha ucuz olan Type26 ve Type31 ile değiştirmek istiyor.

ABD silaha boğdu

Yunanistan’a en kapsamlı destek ise ABD’den geldi. Atina’yı Mısır ile anlaşması için kışkırtan ABD envarterinden çıkartma kararı aldığı 70 adet OH-58D Kiowa Warrior silahlı keşif helikopterini 44 milyon dolara Atina’ya satışını gerçekleştirdi.

Ayrıca ABD Ulusal Muhafızları’nın kullanmadığı M2 Bradley zırhlı muharebe araçları (ZMA) ve M1117 Guardian tekerlekli zırhlı araçları da Yunanistan’a verildi. Yine hizmet dışı kalan 350 adet ZMA ve 1200 Guardian’ın yanı sıra Reaper tipi İHA içinde iki ülke arasında müzakareler devam ediyor.

Ekonomisi batmış durumda olan Yunanistan’ı silaha boğmaya kararlı olan ABD 600 milyon dolar değerinde 7 adet MH-60R çok amaçlı helikopter ve ek sistemlerinin satışını da onayladı.