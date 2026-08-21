Yunanistan'ı Mavi Vatan korkusu sardı! Türkler daha yeni başlıyor

Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini korumaya yönelik adımları Atina'da yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de bazı bölgeleri milli deniz parkı ilan etmesi Yunanistan kamuoyunun gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar, Yunan basınında yalnızca çevrenin korunmasına yönelik bir düzenleme olarak değil, Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'deki stratejisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Yunanistan'da Mavi Vatan alarmı

Yunan basınındaki değerlendirmelerde Türkiye'nin attığı adımın tek başına ele alınmadığı dikkat çekti.

Kathimerini, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Türkiye'nin deniz milli parkları kararının Ankara'nın Ege ve Doğu Akdeniz'de uzun yıllardır geliştirdiği Mavi Vatan yaklaşımının daha geniş bir hamleler dizisinin parçası olarak görüldüğünü aktardı.

Atina cephesindeki asıl dikkat çekici noktanın ise Türkiye'nin bundan sonra atabileceği adımlar olduğu belirtildi.

Yunan yetkililerin, Ankara'nın balıkçılık ve denizcilik dahil bölgede yeni düzenlemelere gidip gitmeyeceğini yakından takip ettiği ifade edildi.

Atina'nın gözü Ankara'nın bir sonraki hamlesinde

Yunanistan'daki değerlendirmeler, Ankara'nın milli deniz parkları kararının bir başlangıç olabileceğine yönelik endişelerin bulunduğunu ortaya koydu.

Yunan tarafında bir başka gündem maddesinin de Türkiye'de Mavi Vatan konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılabileceğine ilişkin haberler olduğu aktarıldı.

Bu ihtimalin Atina tarafından yakından takip edildiği kaydedildi.

Türkiye'nin denizlerdeki yeni adımlarının Ege ve Doğu Akdeniz'deki dengeler bakımından nasıl sonuçlar doğuracağı Yunan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye'ye karşı AB'den destek arayışı

Kathimerini'nin haberine göre Yunan hükümeti, Türkiye'nin attığı adımın ardından Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık vermeye hazırlanıyor.

Atina'nın Ankara'nın hamlesine karşı diplomatik bir cevap oluşturmak istediği ve bu kapsamda Avrupa Birliği'nin desteğini aradığı belirtildi.

Yunan basınındaki değerlendirmelerde Türkiye'nin bölgede mevcut dengelerde değişiklik istediği görüşü de öne çıkarıldı.

Ankara Mavi Vatan'da geri adım atmıyor

Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz milli parkı hamlesinin ardından Yunanistan'ın gözünü Ankara'nın atacağı yeni adımlara çevirmesi dikkat çekti.

Atina'nın Avrupa Birliği'nden destek arayışına girmesi ve Yunan yetkililerin Türkiye'nin bundan sonraki hamlelerini yakın takibe alması, Mavi Vatan stratejisinin Yunanistan'da oluşturduğu tedirginliği bir kez daha gözler önüne serdi.