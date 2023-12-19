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Dünya Yunanistan'dan yeni göç tasarısı
Dünya

Yunanistan'dan yeni göç tasarısı

Yeniakit Publisher
2023-12-19 20:21:00 -
Yunanistan'dan yeni göç tasarısı

Yunanistan'da göçmenlerin sigortasız çalıştırılmasının önüne geçecek ve ülkede bir süredir çalışan ancak oturma ve çalışma izni olmayan göçmenlere gerekli izinlerin verilmesine olanak sağlayacak yasal düzenleme, Meclis'te kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Göç ve İltica Bakanlığının hazırladığı yasada değişiklik tasarısı, Meclis'te oylandı.

Yasal düzenleme, 300 sandalyeli Meclis'te 262 evet oyu ile kabul edildi.

Yeni Demokrasi milletvekillerinden Eski Başbakan Andonis Samaras ise yasa tasarısına hayır diyen tek iktidar partisi milletvekili oldu.

Samaras, kararına gerekçe olarak yasal düzenlemenin ülkedeki düzensiz göçmenlere oturma ve çalışma izni vererek, göçmenlerin sayılarında artışa neden olacağını gösterdi.

Yasal düzenleme, Yunanistan'a yasal yollardan gelip bir süre sonra oturma iznini kaybetmiş ancak ülkede "yasa dışı" yaşamaya devam eden göçmenlere, bir işte resmi olarak çalışmaları halinde oturma ve çalışma izni verilmesini öngörüyor.
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İş piyasasının ihtiyaçlarını karşılamanın amaçlandığı yasal düzenleme, özellikle İtalya gibi ülkelerin ziraat işçileri ihtiyacından kaynaklanan rekabet ortamının gereklerine karşı tedbir olarak da görülüyor.

İtalya ve İspanya, göçmenlere kendi ülkelerine girip çıkmak, sağlık ve bankacılık sisteminden faydalanmak gibi avantajlar sunuyor. Bu nedenle özellikle tarım gibi alanlarda çalışan göçmenlerin ülkeyi terk etmesi sonucu Yunanistan'da bu sektörlerde personel açığı ortaya çıkmıştı.

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