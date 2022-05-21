Yunanistan'dan yeni F-16 hamlesi

Yunanistan, geçtiğimiz yıl 82 adet F-16 savaş uçağını Blok 70 konfigürasyonuna yükseltme kararı almıştı. Bu doğrultuda ABD’li Lockheed Martin şirketi, Yunan F-16 Blok 70 Modernizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan, bir yandan da Blok 70 konfigürasyonuna yükseltilen Blok 52+ konfigürasyonundaki uçaklardan çıkan parçalar ile Blok 50 savaş uçaklarını modernize ediyor.

Yunan Meclisi’nden geçen 700 milyon ABD Doları değerindeki “F-16 Blok 50 Modernizasyonu Programı” kapsamında, Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki 38 adet F-16 Blok 50 savaş uçağının Blok 52+ standardına yükseltilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda; Blok 70 seviyesine yükseltilen Blok 52+ konfigürasyonundaki F-16’lardan sökülen radar, görev bilgisayarı vb. ekipmanlar, Blok 50 F-16’lara monte edilecek.

Ayrıca modernize edilen F-16 Blok 50 savaş uçakları için Yunan Hava Kuvvetleri, 30 adet Sniper Gelişmiş Hedefleme Podu (ATP) tedarik edecek.

Yunan F-16 Blok 70 Modernizasyonu

Ekim 2017’de ABD Dışişleri Bakanlığı, Yunan F-16’larını önemli ölçüde geliştiren Viper yapılandırmasına yükseltmek için 2,4 milyar dolarlık bir projeyi onaylamıştı. SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgiye göre proje kapsamında ilk iki yıl, entegre edilecek sistemlerin tescili ve prototip üzerine harcanacak. Üçüncü yıl, Yunan savaş jetlerine Viper entegrasyonu başlayacak ve dördüncü yıl ilk F-16 Viper, Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilecek.

F-16 Blok 70/72 Viper modernizasyonuna uğrayan jetler, diğer F-16’lara göre donanımsal ve yapısal açıdan yükseltmeye maruz kalacakları için genellikle 4+ nesil olarak sınıflandırılmaktadırlar. Viper modernizasyonunda en önemli adım mevcut radarın sisteminin, Northrop Grumman üretimi APG-83 Aktif Faz Dizinli (AESA) radar ile değiştirilmesi olacak.

AESA radarı, daha yüksek durumsal farkındalık, esneklik ve tüm hava koşullarında daha hızlı bir hedefleme imkanı sunmakta. APG-83, F-22 ve F-35 AESA radarları ile olan donanım ve yazılım ortaklığından dolayı 5. Nesil uçakların radar kabiliyetlerini, F-16’ya kazandırıyor.

Bunun yanında F-16 Viper’de; AESA radarının daha etkin kullanılmasını ve pod verilerinin kontrolünü sağlayan 6” x 8” CPD (yüksek çözünürlüklü ekran), Otomatik Zemin Çarpışma Önleme Sistemi (GCAS), daha hızlı veri bağları ve daha teknolojik silah istasyonları bulunacak.

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