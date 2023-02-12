Yunanistan'dan üst düzey ziyaret
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.
Türkiye "asrın felaketi"nin yaralarını sarmaya devam ederken Yunanistan'dan üst düzey bir ziyaret geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.
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