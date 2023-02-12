  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Yunanistan'dan üst düzey ziyaret
Gündem

Yunanistan'dan üst düzey ziyaret

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 11:19:00 -
Yunanistan'dan üst düzey ziyaret

Türkiye "asrın felaketi"nin yaralarını sarmaya devam ederken Yunanistan'dan üst düzey bir ziyaret geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.

Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı! Kimse kulaklarına inanamadı
Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı! Kimse kulaklarına inanamadı

Gündem

Yunan televizyonu sabah haberlerini Türkiye için böyle açtı! Kimse kulaklarına inanamadı

Yunan tarafından Charlie Hebdo'ya görülmemiş Türkiye cevabı! 'Helal olsun komşu' dedirttiler
Yunan tarafından Charlie Hebdo'ya görülmemiş Türkiye cevabı! 'Helal olsun komşu' dedirttiler

Gündem

Yunan tarafından Charlie Hebdo'ya görülmemiş Türkiye cevabı! 'Helal olsun komşu' dedirttiler

Yunan profesörden dehşete düşüren yorum! Hayatımda böyle bir şey görmedim
Yunan profesörden dehşete düşüren yorum! Hayatımda böyle bir şey görmedim

Gündem

Yunan profesörden dehşete düşüren yorum! Hayatımda böyle bir şey görmedim

TV'de türkü çaldığı için göklere çıkarılan Yunan kadar değiller ama... Açlıktan kırılan Afgan halkı Türkiye için para topladı, miktar az olduğu için özür diledi
TV'de türkü çaldığı için göklere çıkarılan Yunan kadar değiller ama... Açlıktan kırılan Afgan halkı Türkiye için para topladı, miktar az olduğu için özür diledi

Dünya

TV'de türkü çaldığı için göklere çıkarılan Yunan kadar değiller ama... Açlıktan kırılan Afgan halkı Türkiye için para topladı, miktar az olduğu için özür diledi

Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!
Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!

Spor

Yunanistan Panathinaikos takımı depremzedeler ve Türkiye için destek kampanyasını ilan etti! Son dakika!

Sosyal medyada gündeme oturdu! Yunan gazetesinden deprem çizimi
Sosyal medyada gündeme oturdu! Yunan gazetesinden deprem çizimi

Aktüel

Sosyal medyada gündeme oturdu! Yunan gazetesinden deprem çizimi

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

432

sakın abd askeri gemisinden yardım dilenmeyin dünyada başka ülkemi yok iran pakistan endonezya malezya nijerya varke abd nato alçaklarına güvenmeyin

432

akit beyaz tv ne var ne yok her açıdan olmasa kimse halk gerçekleri öğrenemeyecek murrat akan haluk özdil gerçekleri haykırıyor bizim siyasiler gayet rahat hiçbirşey yokmuş gibi davranıyorr asker bile hazırlık yapmıyor yazıklar olsun
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23