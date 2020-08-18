Yunanistan'dan Türkiye için hadsiz çağrı

Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru faaliyetleri, Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ı çıldırtmaya devam ediyor.

'Türkiye'ye yanıt verin' çağrısı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin Akdeniz'deki meşru faaliyetlerini bir 'saldırı' olarak niteleme cüretinde bulundu ve bu saldırının Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik olduğunu iddia ederek Avrupa'ya Türkiye'ye 'gerekli yanıtı verme' çağrısı yapma küstahlığında bulundu.

Yunan Bakan, Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile Lefkoşa’da yaptığı görüşmeden sonra bu skandal açıklamalara imza attı.

Dendias, Atina ve Lefkoşa arasındaki koordinasyonun, ortak rotaları bağlamında hem siyasi hem de teknik düzeyde sürekli olduğunu söyledi. Dendias, geçen hafta, Hristodulidis ve kendisinin 'AB Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katıldığını, önümüzdeki günlerde de Yüksek Temsilci'nin (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell) kurumsal yükümlülüğü gereği sunması gerektiği ileri sürülen Türkiye'ye karşı yaptırımların listesini ele alacakları Berlin'deki resmi olmayan konsey toplantısına tekrar birlikte katılacaklarını söyledi.

Türkiye'nin 'saldırganlığını' giderek arttırdığını savunan Dendias, bu saldırıların AB'ye yönelik olduğunu iddia ederek Avrupa'nın da tepkisini arttırması gerektiğini ileri sürdü.

Dendias, Türkiye’nin meşru eylemlerinin yedi AB üyesi Akdeniz ülkesinin Korsika'da düzenlenecek zirvesi ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in de katılacağı olağanüstü AB zirvesinde en üst düzeyde ele alınacağına vurgu yaparak, Türkiye'nin faaliyetlerinin, AB'nin, ABD'nin ve bölgedeki devletlerin açık tutumlarına ters düştüğünü savundu.

Türkiye Yunanistan'ı germiş!

Dendias, Türkiye'nin Avrupa değerlerini, uluslararası hukuku ve deniz hukukunu görmezden geldiği şeklinde skandal bir iddiada daha bulunarak Türkiye'nin gerilimi temsil ettiğini savundu.