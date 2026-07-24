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Gündem Başkan Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü! Mirziyoyev’e Antalya’daki COP31 zirvesi için davet
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Başkan Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü! Mirziyoyev’e Antalya’daki COP31 zirvesi için davet

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Başkan Erdoğan, Özbekistanlı mevkidaşı ile görüştü! Mirziyoyev’e Antalya’daki COP31 zirvesi için davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü. İki ülke ilişkilerinin ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan, mevkidaşını 1-12 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi’ne davet etti ve doğum gününü kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirterek, Ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanımız, ilk fırsatta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürüleceğini temenni etti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında Türkistan’da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde Aile Meclisi’ni güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsatarak, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanımız, Mirziyoyev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi’ne davet ederken, doğum gününü de kutladı" ifadeleri yer aldı.

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