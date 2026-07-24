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Gündem Topu bakın kimlere attı! Ruşen çakır da savcılıkta kıvırdı
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Topu bakın kimlere attı! Ruşen çakır da savcılıkta kıvırdı

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Topu bakın kimlere attı! Ruşen çakır da savcılıkta kıvırdı

Deprem bölgesinde Kızılay ve AFAD gibi devlet kurumlarını aciz göstermeye çalışıp foncu Ahbap Derneği’ne ve Haluk Levent'e hamilik yapan gazeteci Ruşen Çakır, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade verdi. Çakır, “Ben kesinlikle devletin hiçbir kurumunu aşağılamadım. Deprem bölgesinde bulunan meslektaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Ahbap Derneği’nin yardım konusunda iyi olduğunu yazdım.” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında Ruşen Çakır'ın ifadesi alındı. Savcılık sorgusunda, Ahbap Derneği ve Haluk Levent lehine yapılan yayınlar ile toplanan bağışlardaki sorumluluğu sorulan Çakır, Levent’i şahsen tanımadığını ve yöneltilen suçlamalar karşısında herhangi bir sorumluluk hissetmediğini belirtti. İfadesinin sonunda toplanan paraların kişisel amaçlarla kullanıldığını soruşturma sürecinde öğrendiğini dile getiren Çakır, durumun " üzücü" olduğunu belirterek suçluların cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Özlem Gürses ve Ruşen Çakır ifade verdi.

"Para toplanmasına yardımcı olmadım"

Ruşen Çakır ifadesinde, “Haluk Levent'i şahsen tanımam. Sadece kendisini sanatçı olması sebebiyle bir vatandaş olarak bilirim. Soruşturma içeriğinde bulunan haber doğrudur bana aittir. Bu yapmış olduğum haber tamamen o dönem depremin oluşturduğu üzüntü sebebiyle ve deprem bölgesinde bulunan yine meslektaşlarımızın bizlere yansıtmış olduğu durumlarla ilgili olarak Ahbap Derneği’nin depremzedelere ciddi yardımlarda bulunduğunu söylemeleri sebebiyle bu şekilde haberini yaptım. Herhangi bir şekilde para toplanmasına yardımcı olmadım. Şahsım olarak ve ailem tarafından da Ahbap Derneği’ne çok cüzi miktarda deprem bölgesine gönderilmek üzere yardımda bulundum. Haluk Levent'i tanımam. Hiç bir şekilde bir araya gelmedim. Haluk Levent'in başka yapmış olduğu herhangi bir organizasyonda da yer almadım" dedi.

"Yöneltilen 'kazanç sağlama' hususunu kesinlikle kabul etmiyorum"

 “O dönem deprem bölgesinde bulunan meslektaşlarımızın bilgi vermesi, Kızılay, AFAD gibi kuruluşların yetersiz kaldığını, Ahbap Derneği’nin ise fonksiyonel olarak çok yeterli bir şekilde yardım görevini yerine getirdiğini söylemeleri sebebiyle yapmış olduğum bir haberdir" diyen Çakır, sözlerine şöyle devam etti:

"Yukarıda da belirttiğim gibi tamamen bir durum değerlendirmesidir. Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum. Ben 41 yıldır gazetecilik mesleğini icra etmekteyim. Toplumun büyük bir kesimi uzun yıllardır yazılarımı okurlar, haberlerimi değerlendirirler. Bu dernek sayesinde artan bir popülerliğim söz konusu değildir. Zaten tanınan bir kişiyim. Yöneltilen kazanç sağlama hususunu kesinlikle kabul etmiyorum. Ülke deprem gibi bir afetten geçmişti. Burada kazanç değil, insanların zor durumları akılda kalmaktadır. Herhangi bir kazanç sağlamam olmamıştır."

 

"Devlet kurumlarını aşağılamadım"

Çakır, “Ben kesinlikle devletin hiçbir kurumunu aşağılamadım. Deprem bölgesinde bulunan meslektaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda Ahbap Derneği’nin yardım konusunda iyi olduğunu yazdım. Kimseyi devletimize ya da devletin kurumlarına güvenmeyin şeklinde telkinde bulunmadım. Bu yapılan haber bir yönlendirme değil, bir durum değerlendirmesidir. Bu derneğe ilişkin yapmış olduğum haber tamamen oradaki insanların içerisinde bulunduğu zor durumdan bir önce kurtulmasını sağlamaktır. Bana bu derneğin maddi manevi zerre katkısı olmamıştır” dedi.

"Dernekle bir ilişkim yok"

 “Benim yukarıda beyanda da belirttiğim gibi deprem bölgesine gitmediğim doğrudur. Fakat orada bulunan arkadaşlarımızdan sürekli olarak bilgi aldım. Benim Haluk Levent ve bu dernekle uzaktan yakından bir ilişkim yoktur" diyen Çakır, ifadesini şöyle noktaladı:

 

"6 Şubat depremi ülkece ve milletimiz olarak tüm bireyleri zorluk içerisine düşüren bir durumdur. Burada insanlık adına yapmış olduğumuz her şey tamamen deprem bölgesinde mağduriyet yaşayan insanların bir nebze de olsa onlara faydalı olma anlayışıdır. Bu soruşturmalar neticesinde söz konusu Ahbap Derneği’nin mağdur insanlara yardım niteliğinde dağıtılması gereken paraların şahsi sebepler ile kullanıldığının öğrenmiş oldum. Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da beni üzmüştür. Bende bu derneğe yardımda bulundum. Umarım bir an önce suçlu olan kişiler cezalandırılır."

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Yorumlar

The

Bu Serefsizin yazdiklarindan 28 subat malzenesi yapildi Bu adi donme islam ve musluman dusmani donme kopek

Millet

Yalancı herif, afat yok ahbap var diye yayın yapan sen değil miydin. Bu yalan değil mi. Devleti ve hükümeti yıpratmak için elinden gelini yapan soysuz köpeklerin Allah belasını versin.
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