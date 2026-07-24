En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi!

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Milyonların Beklediği Zam Meclis'ten Geçti

Kamuoyunun merakla takip ettiği en düşük emekli maaşına yönelik teklif TBMM Genel Kurulu’nda oylandı. Kabul edilen madde doğrultusunda, daha önce 20 bin lira olarak uygulanan taban emekli aylığında artışa gidilerek yeni rakam 23 bin 552 lira olarak belirlendi.