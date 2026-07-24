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Ekonomi En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi!
Ekonomi

En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi!

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En düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükseltildi!

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaş düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı.

En düşük emekli aylığını 20 bin TL’den 23 bin 552 TL’ye yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Milyonların Beklediği Zam Meclis'ten Geçti

Kamuoyunun merakla takip ettiği en düşük emekli maaşına yönelik teklif TBMM Genel Kurulu’nda oylandı. Kabul edilen madde doğrultusunda, daha önce 20 bin lira olarak uygulanan taban emekli aylığında artışa gidilerek yeni rakam 23 bin 552 lira olarak belirlendi. 

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Yorumlar

Mehmet Aktepe

Sadece en düşük emekli maaşını iyileştirmek adaletli değil, hadi 1 defa yapıldı tamam..tekrar sadece onu yükseltmek yeterli olmuyor. Ben 657'ye tabi memur olarak çalışırken kesilmiş olan emeklilik primim göz önünde tutulup vaktiyle yapılmış olan emekli keseneğine göre adaletli emekli maaş verilmelidir.
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