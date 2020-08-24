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Dünya Yunanistan'dan tansiyonu yükseltecek adım
Dünya

Yunanistan'dan tansiyonu yükseltecek adım

Yunanistan, Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için NAVTEX süresini uzatma kararının ardından karşı bir NAVTEX yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:32:00 -
Yunanistan'dan tansiyonu yükseltecek adım

Akdeniz ve Ege’de provokasyonlara imza atan Yunanistan, Türkiye’nin Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından yeni bir hamle yaptı.

Atina yönetimi, Türkiye’nin Meis adasına yakın noktalarda yaptığı sondaj faaliyetlerine karşı NAVTEX yayımladı.

Yunanistan’un 25 Ağustos Salı günü yürürlüğe girecek NAVTEX ilanı, Girit, Kerpe, Rodos ve Meis adasının güney kısmını kapsıyor.

Türkiye uzattı

Türkiye, sismik ve sondaj araştırma gemisi Oruç Reis için yürürlüğe soktuğu NAVTEX’i 27 Ağustos’a kadar uzattı.

Yunanistan’dan savaş jeti hamlesi

Yunanistan, Türkiye’nin bölgedeki meşru faaliyetlerine karşı Fransa’dan 12 adet Rafael savaş jeti almaya hazırlanıyor. Atina yönetimi ayrıca İspanya ve İngiltere’den fırkateyn almak için harekete geçti.

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