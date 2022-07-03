Yunanistan'dan sürpriz Türkiye kararı! Geri adım attılar

Yunan Kathimerini gazetesi, ABD ve NATO'nun telkinleri doğrultusunda Atina yönetiminin yaz ayları boyunca Ege'de geniş çaplı askeri tatbikatlar yapılmamasını öngören "Yılmaz-Papulyas mutabakatı"na uygun hareket edeceğini öne sürdü.

Gazete, doğu Ege'deki adacıklar ile bunların çevresinde planlanan küçük ve büyük çaplı tüm askeri tatbikatlarla faaliyetlerin iptal ettiğini yazdı.

Zirvede Başkan Erdoğan'ın görüşmeyi reddettiği Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in NATO zirvesi sonunda düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullanmaktan kaçınması dikkat çekti. "Türkiye'nin terör yüzünden ağır bedeller ödediğini" dile getiren Miçotakis, "Bunu açıkça söyleyebilirim. Kürt örgütleri kaynaklı terör olaylarıyla ilgili Türkiye'nin makul, haklı gerekçeleri var" dedi.

Miçotakis, bu yaz 2020'deki Oruç Reis krizi sırasında ortaya çıkan gerginliğin tekrarlanmayacağına inandığını da belirtti.

Yunan lobisi şokta

Miçotakis, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satmak istemesine dair "Yunan hükümetinin işi Yunanistan'ın caydırıcılığını güçlendirmek. Ben de bunu yapıyorum" demekle yetindi.

Ancak satış için Amerikan Kongresi'nin onayının gerektiğine işaret etti. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası, Türkiye'ye F-16 satışına sıcak baktığını ve Kongre'de onaylanması için Washington'a iner inmez çalışma yapacağını söyledi:

"Türkiye'ye F-16'ları satmamız gerekiyor. Varolanları da modernize etmemiz gerekiyor. Bunu yapmamak çıkarlarımıza aykırı. Biz onlara F-16 satmalıyız. Bu konuda Kongre'den onay alabileceğimizi düşünüyorum."

Yunan lobisinin önemli figürlerinden olan ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Nicole Malliotakis, Biden'ın sözlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Geçen ay Washington'a gelen Miçotakis'in ziyaretinde Türkiye'nin saldırılarından doğrudan endişe ettiğini söylemesinden sonra Biden'ın Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernleştirme kiti satılmasını desteklediğini duymak şok edici oldu" denildi.

Çipras: acı bir diplomatik yenilgi yaşadık

Yunanistan'ın bir önceki başbakanı aynı zamanda ana muhalefet lideri Çipras, Miçotakis hükümetine ağır eleştiriler getirdi. Çipras,"NATO Zirvesi'nde hükümetin izlediği dış politika başarısız oldu. Zirvede Türkiye'ye tam destek verildi. Konu, sadece F-16'ların satışı değil, Türkiye'ye verilen topyekun destek. Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı 'TurkAegean' tanımı Avrupa tarafından tescillendi. Acı bir diplomatik yenilgi yaşadık" ifadelerini kullandı.