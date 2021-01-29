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Teknoloji Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! Harekete geçtiler
Teknoloji

Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! Harekete geçtiler

Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan, Türkiye'nin yeni tip denizaltı projesini engellemek için girişimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 15:04:00 -
Yunanistan'dan skandal Türkiye hamlesi! Harekete geçtiler

Geçtiğimiz ay Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Alman Welt am Sonntag gazetesine, Almanya’nın Türkiye’ye savaş gemilerinde kullanılabilecek teçhizat ihracatını durdurmasını istediklerini söylemiş ve "Yunanistan, Türkiye’nin elindeki Alman silahlarıyla tehdit edilmektedir. Türkiye’ye tüm Doğu Akdeniz’deki istikrarı bozabileceği bir şey vermeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 6 adet U214 sınıfı Havadan Bağımsız Tahrik (AIP) Sistemi’ne sahip denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda inşasını kapsayan Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP), Alman TKMS firması ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında 22 Haziran 2011 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmişti. Yunanistan tarafından bu projenin durdurulması için Almanya’ya yapılan teklife ise red cevabı geldi.

Pentapostagma tarafından edinilen bilgiye göre; Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, geçtiğimiz gün Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesi esnasında Yunanistan’ın bu teklifine cevap veren Bakan Kramp-Karrenbauer; bu projenin durdurulamayacağını hatta ertelenemeyeceğini çünkü Alman Thyssen’in, 2002 yılında bu yana imzalanan sözleşmelere bağlı olduğunu ifade etti.

İnşa faaliyetleri Gölcük Tersane Komutanlığında devam eden 6 adet Reis Sınıfı Denizaltılardan İlk denizaltı TCG Piri Reis (S-330), 2019 yılı içerisinde havuza alınmıştır. 2021 yılı içerisinde TCG Piri Reis (S-330) denize indirilecek, TCG Hızır Reis (S-331) ise havuza alınacaktır.

Torpido ve gemisavar füze ateşleme kabiliyeti bulunan Reis Sınıfı Denizaltı’lar, özellikle havadan bağımsız tahrik sistemi ile Türk Donanması’na kuvvet çarpanı etkisi oluşturacaklardır. Reis Sınıfı Denizaltılar, birçok yerli sistemi bünyelerinde barındırmaktadırlar.

 

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