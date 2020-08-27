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Dünya Yunanistan'dan skandal anlaşmaya onay
Dünya

Yunanistan'dan skandal anlaşmaya onay

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hamlelerinde hazımsız olan Yunanistan'da Parlamento, darbeci Sisi'nin başında olduğu Mısır ile imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:54:00 -
Yunanistan'dan skandal anlaşmaya onay

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki meşru faaliyetlerinden hazımsızlık duyan Yunanistan skandal bir hamle geldi.

Bazı Avrupa ülkelerinin gazına gelen Yunanistan, darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin başında bulunduğu Mısır'la yaptığı anlaşmayı onaydı.

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki sondaj faaliyetlerine karşı yapılan sözde anlaşma Yunan Parlemantosundan geçti.

Yunanistan'ın darbeci yönetimin başında bulunduğu Mısır'la yaptığı korsan anlaşma; Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırıyor.

Navtex yayımladılar

Türkiye'ye karşı provokatif girişimlere devam eden Atina yönetemi Türkiye'nin Akdeniz'de atış eğitimi için ilan ettiği Navtex'e karşılık olarak yeni bir Navtex yayımladı.

Türkiye sözde anlaşmayı tanımıyor

Yunanistan ve Mısır arasında yaplan sözde anlaşmayı Türkiye tanımıyor. 

 

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