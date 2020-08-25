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Dünya Yunanistan’dan küstah Türkiye açıklaması
Dünya

Yunanistan’dan küstah Türkiye açıklaması

Yunanistan Devlet Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye-Yunanistan arasında bir uzlaşma sağlamak amacıyla kendisiyle görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Maas’a “Askeri baskıya devam ettiği sürece Türkiye ile uzlaşma mümkün değil” cevabında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:29:00 -
Yunanistan’dan küstah Türkiye açıklaması

Münübe Yılmaz

Yunanistan Devlet Bakanı Giorgos Gerapetritis, Türkiye-Yunanistan arasında bir uzlaşma sağlamak amacıyla kendisiyle görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Maas’a “Askeri baskıya devam ettiği sürece Türkiye ile uzlaşma mümkün değil” cevabında bulundu. Yunanistan’ın Türkiye ile olan görüşmelerine uluslararası platformda resmi bir şekilde devam edeceğini belirten Gerapetritis, fakat Türkiye’nin mevcut tavrını devam ettirdiği sürece herhangi bir uzlaşmanın gündemde olmayacağını aktardı. Türkiye ve Almanya arasındaki gerginliği azaltmak adına Yunanistan’a gelen Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Türkiye ve Yunaistan’ı aynı masaya oturtmak için Almanya’nın üzerine düşeni yapacağı yönündeki açıklamasına cevap veren Gerapetritis “Masada sadece Türkiye ve Yunanistan olmalı” diyerek arabulucu istemediklerini belirtti. Yunanistan’ın Türkiye’nin sondaj çalışmalarına dair navtex duyurusunu yayınlaması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye ne Oruç Reis gemimizin, ne ona refakat eden donanma unsurlarımızın faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edilecektir.” açıklamasında bulunmuştu.

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