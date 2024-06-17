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Spor Yunanistan’dan kovulmuştu! Şimdi nereye gidiyor? Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu
Spor

Yunanistan’dan kovulmuştu! Şimdi nereye gidiyor? Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-17 14:02:00 -
Yunanistan’dan kovulmuştu! Şimdi nereye gidiyor? Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu

Yunanistan kulübü Panathinaikos'taki görevinden kovulan Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al Taawon takımına imza attığı ileri sürüldü.

Galatasaray ve Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, son olarak Yunanistan'ın Panathinaikos takımında çalışmıştı.

Ancak Terim'in Yunanistan macerası sadece 5 ay sürdü.

Panathinaikos'un başında 26 maça çıkan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik, 6 yenilgi görmüştü.

Türkiye'ye dönen Terim'le ilgili zaman zaman çeşitli takımlarla ilgili iddialarda bulunulmuştu.

Son iddia ise Suudi Arabistan'dan geldi.

71 yaşındaki Fatih Terim'in Suudi Arabistan ekibi Al Taawon ile anlaştığı, hatta ilk imzaların da atıldığı ileri sürüldü.
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Suudi Arabistan Kulübü'nün 2 yıllık anlaşmayı kısa süre içinde resmen açıklayacağı da iddia edildi.

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