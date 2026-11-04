Bu kitabı yazan kişi nerede? ‘Düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısı Sarıgül’
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Usta gazeteci Ali Karahasanoğlu, Akit TV ekranlarında manşetlerin dili programında Türkiye'nin üzerine ölü toprağı serpilmiş en karanlık dosyalarını masaya yatırarak ortalığı sarstı. Mustafa Sarıgül ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun son 30-35 yıla damga vuran şaibeli ilişkilerini, basının utanç verici "seçilmiş başkan, cumhurbaşkanı adayı" yalanlarıyla halkı aptal yerine koymasını sert bir dille eleştiren Karahasanoğlu, asıl büyük bombayı Sarıgül hakkında yazılan ve bin nüshası ortada olan gizemli kitabın yazarı Ömer Yılmaz İnanç'ın ortadan kaybolmasıyla patlattı.
Dipnotlarıyla, en ince ayrıntısına kadar işlenen belgeleriyle ortada duran kitabın yazarının bugün piyasada olmamasını manşetine taşıyan Karahasanoğlu, esrarengiz kayba dikkat çekerek çarpıcı sorular yöneltti.
Programda konuşan Fatin Dağıstanlı ise şu sözleri kullandı:
"Hayır, kitap, kitabın bin nüshası var, o bende. Ama Ömer Yılmaz İnanç yok. Şimdi dipnotla yazılmış bir kitap bu, yani tek tek bütün ayrıntılarda hepsine dipnot eklenmiş. O yüzden de ben bu kitabı yazan isme hakikaten arıyorum. Eğer başına bir iş geldiyse de bunu bunu öğrenmek durumundayız. Ben başına bir iş geldiğini düşünmüyorum, zamana bırakır, devlet diyorum, zamana bırakır."
İmamoğlu'nun etrafındaki şüpheli ölümler ve intihar vakaları yeniden tescillendi!
Sarıgül kitabının yazarının kaybolmasını, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun geçmişindeki karanlık ve şaibeli olaylarla bağdaştıran Karahasanoğlu, Beylikdüzü döneminden üniversite diploması skandalına kadar uzanan zincirleme şüpheli ölümleri ve intiharları şöyle ifşa etti:
"Bakın orada da benzerlik oluşabilir. Ekrem İmamoğlu kendisiyle ilgili üniversite diplomasının problemli olduğuna dair ta 2015'lerde yazan bir gazeteci kalp krizinden 53 yaşında öldü. Tamam 40 yaşında da, 15 yaşında bile kalp krizi geçirenler var. Ama arkadaş yani arka arkaya geliyor. Beylikdüzü Belediye Başkanlığında çalışan intihar ediyor. Neymiş? Ekrem İmamoğlu efendim orada bir usulsüzlük olmuş, usulsüzlük üzerine adama gitmiş, azarlamış falan filan bir şeyler olmuş, adam intihar etmiş. Acaba intihar mı etti? Acaba onun üzerine yıkmak istediğiniz adam da dayanamadı canına mı kıydı? Yoksa öldürüldü, asılmış gibi mi gösterildi?"
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