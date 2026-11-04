İstanbul'da korkutan manzara! Kazı yapılan yol sağanakta çöktü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sultangazi’de İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptığı yolda, sağanağın ardından çökme meydana geldi.
Sultangazi’nin Cebeci Mahallesi’nde yağış sonrası yolun bir bölümünün çökmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Olay, Cebeci Mahallesi 2454 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasının ardından yolun gerekli tedbirlerin alınmadan bırakıldığı öne sürüldü. Bölgede etkili olan yağışın ardından yolda çökme meydana geldi. Yolun bir bölümünde oluşan çukur nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar çöken alanda mahsur kaldı.