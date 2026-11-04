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Gündem Türkiye Güney Kore iş birliği dünya basınında: Stratejik ortaklıkta nükleer enerji ve savunma öne çıktı
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Türkiye Güney Kore iş birliği dünya basınında: Stratejik ortaklıkta nükleer enerji ve savunma öne çıktı

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Türkiye Güney Kore iş birliği dünya basınında: Stratejik ortaklıkta nükleer enerji ve savunma öne çıktı

Nükleer enerji, savunma sanayisi ve altyapı alanlarında Türkiye ile Güney Kore arasında atılan adımlar, uluslararası haber ajanslarının gündemine girdi. AFP, Reuters ve Yonhap gelişmeleri farklı başlıklarla duyururken, üç mutabakat zaptı ve savunma sanayisinde ortak üretim hedefi haberlerde öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra Güney Kore'ye 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret ve yeni iş birlikleri uluslararası basına da yansıdı. Haberlerde, Türkiye ve Güney Kore'nin stratejik alanlarda iş birliklerini derinleştirdikleri vurgusu öne çıktı.

Uluslararası haber ajansları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretini duyururken Ankara-Seul arasındaki iş birliğini öne çıkardı.

Fransız haber ajansı AFP, "Türkiye ve Güney Kore nükleer enerji ve savunma alanlarında ortaklıklarını güçlendiriyor" ifadesiyle gelişmeleri aktardı.

İngiliz Reuters haber ajansı da Türkiye ve Güney Kore'nin nükleer enerji, savunma ve altyapı alanlarındaki iş birliğini duyurdu; "Erdoğan ve Lee Jae Myung nükleer enerji ve savunma iş birliğini genişletme konusunda mutabık kaldı" ifadesini kullandı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap da iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında üç mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Savunma sanayiindeki ikili iş birliğinin kapsamının genişletilmesinin ortak üretimi de içerdiği vurgulandı. Türkiye ile derinleşen ticari ilişkilere de geniş yer verildi.

Yunan basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretini yakından takip etti.

News Break haber sitesi Türkiye ve Yunanistan’ın Güney Kore ile ilişkilerini kıyasladı; Ankara-Seul arasındaki iş birliğine dikkat çekildi. Haberde, "Yunanistan alışılmış kayıtsız gözlemci rolünü seçiyor" vurgusu yapıldı.

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