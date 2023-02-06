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Gündem Yunanistan'dan deprem açıklaması: İmkanlarımızı seferber ediyoruz
Gündem

Yunanistan'dan deprem açıklaması: İmkanlarımızı seferber ediyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 10:57:00 -
Yunanistan'dan deprem açıklaması: İmkanlarımızı seferber ediyoruz

Kahramanmaraş merkezli 7,4 şiddetindeki deprem nedeniyle saat 10.30 itibariyle 284 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde yaralananlar, yapılan ilk müdahalelerin ardından tedavi altına alındı. Türkiye'de arama kurtarma ekipleri, çalışmalara katılmak üzere bölgeye sevk ediliyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de can kayıplarıyla sonuçlanan depremle ilgili açıklama yaptı.

Miçotakis, deprem nedeniyle "derin üzüntü" duyduğunu söyledi. Başsağlığı dileklerini ileten Miçotakis, ülkesinin imkanlarını harekete geçirdiğini belirti.

Yunan Başbakan, Twitter hesabından depremle ilgili paylaştığı mesajında şöyle yazdı:

Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Kurbanların ailelerine içten başsağlığı diliyoruz. Düşüncelerimiz etkilenen tüm insanlarla birlikte. Yunanistan, imkanlarını seferber ediyor ve derhal yardımda bulunacak.

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