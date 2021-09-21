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Gündem Yunanistan'da "Türkiye" korkusu: Çetin bir kış bizi bekliyor
Gündem

Yunanistan'da "Türkiye" korkusu: Çetin bir kış bizi bekliyor

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı "provokasyon" peşinde koştuğu hezeyanında bulunan Yunan medyası, "Türkiye Mavi Vatan sevdasına geri döndü. Çetin bir kış bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 09:25:00 - 2021-09-21 09:26:08

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin Yunan hakimiyet alanını ihlal ettiğini iddia eden Yunan medyası yine hezeyan dolu ifadeler kullandı. Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasına geri döndüğünü aktaran Yunan medyası, "Çetin bir kış bizi bekliyor" dedi.

Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşmanın da "yasadışı" olduğunu ileri süren Yunan medyası şunları kaydetti:

"Türkiye Avrupalı kostümünü çıkardı ve yasadışı Türk-Libya anlaşmasını geri getirmek için Ege ve Akdeniz'deki provokasyon rotasına döndü."

Erdoğan hükümetinin göçmenleri kullanarak Yunanistan'a ve Batı'ya karşı tehditler savurduğunu iddia eden Yunan medyası, "Sert bir sonbahara girdik ve şüphesiz çok çetin bir kış bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

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