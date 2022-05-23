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Dünya Yunanistan'da halka açık alanlarda maske kullanımı kalkıyor
Dünya

Yunanistan'da halka açık alanlarda maske kullanımı kalkıyor

Yunanistan’da 1 Haziran’dan itibaren halka açık alanlarda zorunlu olan maske kullanımı kaldırılacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 19:41:00 -
Yunanistan'da halka açık alanlarda maske kullanımı kalkıyor

Yunanistan’da Covid-19 salgını nedeniyle halka açık alanlarda zorunlu olan maske kullanımı 1 Haziran’dan itibaren kaldırılacak.

Yunanistan’da Covid-19 salgını nedeniyle halka açık alanlarda zorunlu olan maske kullanımı kaldırılıyor. Yunanistan Sağlık Bakanlığı Covid-19’la Mücadele ve Toplum Sağlığı Koruma Heyeti (KYET) tarafından yapılan açıklamada, 1 Haziran’dan itibaren halka açık alanlarda maske kullanımın zorunlu olmayacağı duyuruldu. Hastaneler, yaşlı bakım evleri ve toplu taşıma araçlarının söz konusu karardan muaf olduğu ve maske kullanımına devam edileceği belirtildi. Şehirlerarası yolcu otobüsleri, gemiler ve uçaklarda maske kullanımı ile alakalı ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Uçaklarda maske kullanımı

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, Yunan televizyonunda yaptığı açıklamada, uçaklarda maske kullanımının nasıl olacağı sorusu üzerine, “Avrupa Komisyonu açıklamalarında uçaklarda da maske zorunluluğunun kaldırılması yönünde öneriler var. Bizde bu önerileri takip edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Bakan Plevris’in televizyonda verdiği beyanın ardından gelen yazılı bültende uçaklarda maske kullanımına ilişkin bilgi yer almadı.

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